Egy rendhagyó ünnep miatt készülnek Japánban különféle testmozgással kapcsolatos pékáruk. A Six Bread nevű kenyeret a szigetországban dobták piacra, hogy népszerűsítsék a készítéséhez használt alacsony zsírtartalmú sovány tej előnyeit. Az ötletes péksütemények között akadt olyan croissant, amely egy testépítő izmos karjaira hasonlított, de egy súlyzó mintájára elkészített bagelt is lehetett látni, vagy egy kockás has kinézetű cipót.

A termékeket energiaszegény összetevők felhasználásával hozzák létre a Japánban csak „izomnapként” emlegetett ünnep alkalmából, melyet évente általában többször is megtartanak. Ezt mindig akkor ünneplik meg, amikor az adott hónap péntek 29-re esik. A péntek japán rövidítése ugyanis „kin”, míg a kettő és a kilenc „ni” és „ku”. Ezek együttesen pedig „kinniku”, ami az izom szót jelenti. Innen ered az érdekes szokás.