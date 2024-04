Dua Lipa az elmúlt években számos szokatlan fotósorozatban szerepelt már, de a legutóbb elkészült felvételek mindent visznek. A koszovói-albán származású énekesnő ugyanis úgy döntött, hogy hamarosan debütáló albuma, a május 3-án érkező Radical Optimism című lemez népszerűsítése érdekében stílust vált, hogy azzal is felhívhassa magára a figyelmet.

Ezért történt, hogy kiszőkíttette az egyébként vastag és sötét szemöldökét, amely a védjegyévé vált. Nagy a kontraszt, de ennek divatja a hazai és külföldii hírességek körében is tombol. Nemrég például Lady Gaga is kihidrogéneztette a szemöldökét, de korábban Szabó Zsófi is hasonlóan tett.

(via Allure)