Tisztában van vele, hogy sok ember nem értette, hogy „mi a fenét magyarkodik”.

Egy kendőzetlenül őszinte vallomással indította a hétfő reggelt Tóth Gabi. Az énekesnő azt fejtette ki a közösségi oldalán, milyen is a kapcsolata valójában Papp Máté Bencével, valamint annak családjával.

Mint ismert, a Sztárban sztár leszek! mesterére igazi népharag zúdult, amikor kiderült, hogy elválik férjétől, Krausz Gábortól, hiába hangsúlyozta, hogy házasságuk nem azért fulladt kudarcba, mert beleszeretett volna valaki másba. Az énekesnő elmagyarázta, hogy nem egy új szerelemre vágyott, hanem egy társra, akire nehéz időkben is számíthat, és aki mellett önmaga lehet.

„Életem nagy részében felruháztam embereket, mind szerelmi, mind baráti kapcsolatokat olyan tulajdonságokkal, adottságokkal, amelyekkel valójában nem rendelkeztek, és aztán később ezeket vártam el tőlük. Pedig nem is léteztek, csak én akartam mindenáron beléjük látni. Ez pedig nem az ő hibájuk volt, hanem az enyém.

Amikor visszataláltam a népzenéhez, az önazonosság felé vezető útra léptem. Sok ember nem értette, hogy ez a »szteroidos pulyka«, aki összevissza rohangál a »hidrogénezett csirke« fejével, és rockernek mondja magát, most mi a fenét magyarkodik. Viszont nekem a népzene volt, ami segített megtalálni az önazonosságot, és abban is segített, hogy tisztábban lássam a párkapcsolataimat és a baráti kapcsolataimat is. Nem arról volt szó, hogy mindenáron akarok egy új szerelmet. Egy közös lélegzésre vágytam, egy ikerlángra, aki velem ég, aki a társam lesz a nehézségek között is.