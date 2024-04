Sokat tesz az egészsége érdekében.

Fotó: Szollár Zsófi / Index

Miklósa Erika a Meglepetés magazinnak adott interjút, melyben arról beszélt, minek köszönheti kirobbanó formáját és energikusságát. Mint kiderült, az operaénekesnő a pandémia óta jobban odafigyel az étkezésére, férje ugyanis akkoriban sokat kutatott, és rátalált a vércsoportdiétára. Tavasszal nagyböjtöt tartanak a testi-lelki megtisztulás jegyében.

„A test és a lélek összefügg egymással: ha az egyik nincs rendben, a másik sem lesz. Mi megfogadtuk a férjemmel, hogy 45 napig nem eszünk húst és cukrot, illetve nem iszunk alkoholt. A táplálkozáson kívül a mozgás is segít a megtisztulásban. Bizonyított tény, hogy a futás során endorfin és dopamin szabadul fel a szervezetünkben, ami segít, hogy kiegyensúlyozottak legyenek a hétköznapok. Ami szintén erősíti az immunrendszerünket, az a hidegkamrás kezelés, aminek gyógyító, harmonizáló hatása van. A férjemmel is ott ismerkedtem meg, és azóta is járunk oda mindketten“ – árulta el Miklósa.