Fotó: Instagram MC Hawer

MC Hawer, azaz Koczka Géza már két éve felbontotta az eljegyzésüket szerelmével, ami mély nyomokat hagyott a mulatós zenészben. Az MC Hawer és a Tekknő rappere azóta is keresi a szerelmet, de mint korábban kifejtette, nem akar mindenáron belemenni egy párkapcsolatba. Most a rapper a Hot! magazinnak elárulta, azért is mehet nehezen az ismerkedés, mert új választottjának el kellene fogadnia, hogy ő csak a második lenne a koncerten lévő nők után.

„Elsősorban a közönségemnek szeretnék megfelelni. Ők adják a kenyeremet, és szeretném mindig megtisztelni őket azzal, hogy minden elé helyezem őket. A hölgyek elvárják, hogy ők legyenek az elsők. Bárhogy is nézzük, nálam így mindenképpen a második helyről indulna egy barátnő, ezt pedig sokan nem értik meg. Többször kaptam érzelmi zsarolást hölgyektől emiatt” – idézi a Blikk a rapper szavait.

A zenész 2013 októberében vonult be az utolsó elvonóra, azóta józan életet él. Mint mondta, onnantól számítja a második születésnapját, így idén lett „tizenegy éves”.

„Természetessé vált, hogy az alkohol nem tartozik az életemhez. Nem mondom, vannak hátulütői, ha olyan társaságban vagyok, de ilyenkor telefonozok, hogy eltereljem a gondolataimat. Kifejezetten jó érzés, hogy nem esem vissza, ehhez pedig társul egyfajta büszkeség is, ami számomra fontos dolog. Mondhatjuk úgy is, hogy rászoktam a józanságra” – jelentette ki.