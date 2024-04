Anya Taylor-Joy és párja, Malcolm McRae e hónap elején ünnepelték második házassági évfordulójukat, melynek apropójából úgy döntöttek, először mutatnak felvételeket arról a nyilvánosságnak. A vezércsel és az Utolsó éjszaka a Sohóban sztárja láthatóan boldogabb már nem is lehetne, zenész szerelmével felhőtlen kapcsolatban élnek.

A Golden Globe-díjas színésznő és férje egyébként két év eltéréssel ugyanazon a napon születtek, így április 16-án előbbi a 28-at töltötte be, míg utóbbi 30 éves lett. Jeles napjuk alkalmával össze is öltöztek, miközben éppen ünnepelni indultak barátaikkal egy New York-i bárba. Íme: