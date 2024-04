Nyolc hónapja egyedülálló, de szerinte ennek meg is van az oka.

Fotó: RTL

Közel 10 hónap után, tavaly ősszel ért véget Széphalmi Juliska és kedvese kapcsolata, amelynek okairól akkor a táncosnő is őszintén mesélt. A Madách Színház sztárja azóta egyedülálló, de szerinte jól is van ez így, hiszen az elmúlt időszak-, többek között térdműtétje is rengeteg mindent tanított számára.

„Nyolc hónapja vagyok szingli, és úgy érzem, most az a feladatom, hogy egyedül is megtaláljam a boldogságom, és jól érezzem magam. Eszembe sem jut most a párkapcsolat, fel sem vetődik bennem” – mesélte a Blikknek a kisgyermekes anyuka, aki felépülése mellett természetesen kisfiával tölti a legtöbb idejét.

Muszáj volt magamba fordulni, kemény önismereti munka volt ez. Ez a műtét megtanított segítséget kérni, és rávilágított arra, ki az, akire számíthatok, ki nem érdeklődött felőlem azóta sem. Tisztára mosta a kapcsolataim ez az időszak. Abban még fejlődnöm kell, hogy ne terheljem túl magam. Semmi én-időt nem hagyok magamnak. Nyilván ez egyfelől azért van, hogy ne legyen időm gondolkodni. A futást korábban arra használtam, hogy mentálisan kikapcsolódjak. Ezt az operáció hosszú időre elvette tőlem, de szerencsére fokozatosan lép vissza az életembe, jövő héten már a szabadban is futhatok

– újságolta a táncosnő, aki tervei szerint ősszel a színházba is visszatér majd.