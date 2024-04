Bár a Bachelor – A Nagy Ő című műsorban nem járt sikerrel, hiszen Jákob Zoltán szívét nem tudta meghódítani, de a Sztárban sztár leszek! és az X-Faktor korábbi felfedezettjénél, Hadas Alfrédnál nagy esélye lenne Kozelkin Natáliának. Erre maga Hadas utalt egy TikTok-videóban, a melyben részletesen beszélt arról, hogy a TV2 párkereső realityjének fiatal szőkesége megfogta őt.

Nekem Nati a típusom. Külsőre, mivel még soha nem beszéltünk egymással, nem ismerem a személyét. De én egyébként nem azt szoktam nézni egy lányon, hogy milyen a haja színe, vagy mekkora melle van… Engem az összkép érdekel. Ha valakire ránézel, és látod rajta, hogy harmóniában van magával, egyben van a külseje a kisugárzásával, az nekem nagyon tetszik

– vallotta be az Egy Este Lillánál! című TikTok live show-ban a korábban a Farm VIP-t is megjárt rapper, aki nem régóta erősíti a szinglik táborát. Érdekesség, hogy Kozelkin Nati is ebben a műsorban ismerte be, hogy bár nem foglalt a szíve, de van kiszemeltje, mégpedig a Liverpool sztárja, Szoboszlai Dominik.

Ez a rappert elszomorítja ugyan, de nem reménytelen a helyzet, a műsorvezető, Lilla ugyanis felajánlotta, hogy összehoz egy találkozót Kozelkinnel, hogy megismerkedhessenek. A Ripost szerint a fiatal lánynak nem lenne ellenére a dolog, szívesen megismerné Hadast, jóllehet nem keres komoly kapcsolatot.