Május 2-án tengerentúlon is bemutatják végre a 2023-as cannes-i filmfesztivált megnyitó a Jeanne du Barry – A szerető című filmet, amely Johnny Depp nagy visszatérése volt az Amber Heard elleni perét követően. Most a főszerepet játszó, és a rendezői székben is helyet foglaló Maiwenn Le Besco számolt be a The Independentnek arról, hogy a forgatási folyamatokban akadtak gondjaik a világhírű amerikai színésszel.

Őszinte leszek. Elég nehéz volt vele forgatni. Az egész stáb amiatt volt kiakadva, mert neki egészen másfajta humora van, és soha nem tudtuk azt sem, hogy időben ott lesz-e a forgatáson, vagy hogy eléggé rendben lesz-e ahhoz, hogy elmondja a szövegeit. Úgy értem, még ha időben ott is volt a forgatáson, akkor is félt tőle a stáb.

– nyilatkozta Maiwenn, aki Depp-pel közösen népszerűsítette a francia alkotást egészen annak a cannes-i premierjéig. Bár a vörös szőnyegen ennek az ellentmondásnak nyoma sem látszott, mégis a rendezőnő most elmondta, hogy a közös munka óta egyáltalán nem tartják a kapcsolatot.

„Nincs köztünk semmilyen kapcsolat a forgatás óta. Johnny számomra egy hatalmas zseni, de ő egy egészen más világban él. Egyszerűen képtelen vagyok kommunikálni vele.”– mondta a színésznő.