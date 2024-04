Rubint Réka nemrég meglepetést utazást szervezett férjének, Schobert Norbertnek, aki a napokban töltötte be 53. életévét. A házaspár Barcelonába utazott, ahol sikerült találkozniuk Sztefanosz Cicipasz tenszisztárral, akivel még egy közös fotót is készítettek. A külföldi álomnyaralásról a Ripostnak árult el részleteket a fitneszlady.

Norbi teniszrajongó és a szervezésnek az is része volt, hogy ki kellett derítenem, melyik hotelben fognak megszállni a teniszezők. Korábban kapott már hasonló ajándékot, annak is elképesztően örült. Akkor Monte Carloban voltunk, ugyanabban a hotelben, ahol Rafael Nadal is. Reggel, mikor a szállodában lementünk edzeni, az egész Nadal család ott volt, a liftben pedig együtt utaztunk Boris Beckerrel. Hatalmas öröm volt, bízom benne, hogy most is sikerül hasonló élményekkel gazdagodnunk.