Közel 30 éves fotón látható az énekesnő.

Szandi a napokban nosztalgikus hangúlatba került, ugyanis megosztott magáról egy rég elfeledett címlapfotót az Instagramon. A nosztalgiavonat viszont tovább zakatol fedélzetén az énekesnővel, aki ezúttal egy 1995-ös lemezborítót mutatott. Külön érdekesség, hogy az említett darab Japánban jelent meg, amire így emlékszik vissza:

„1995 az az év, amikor odaköltöztem Csabihoz. Elképesztő erőt éreztünk magunkban, gőzerővel elkezdtünk alkotni és megvalósítani az álmainkat. Nem sokkal ezután jelent meg Japánban lemezem és 5 országban került rá egy-egy dalom olyan válogatáslemezekre, ahol a Spice Girls vagy Dj Bobo is szerepelt. Ezekben az országokban így ismertek meg engem. Rengeteget utaztunk, többek között a Midem Asia-ra is Hong-Kongba, ahol az Aqua együttes előtt léptem színpadra, akkor futottak be a Barbie Girl-el és egy öltözőben készülődtünk. Jó érzés visszaemlékezni erre az időszakra is. Ilyenkor döbbenek rá arra, mennyi mindent éltem meg az elmúlt 35 évben” – írta a képek mellé az énekesnő.