Kendőzetlenül elmondta a véleményét.

Fotó: Kaszás Tamás / Bodnár Patrícia / Index

Bochkor Gábor a Retro Rádión futó műsorában gyakran szeret hangot adni a véleményének, még ha azzal nem is lesz mindig népszerű. Legutóbb Az álommeló című üzleti realityt szedte darabokra a rádiós, de egy másik téma kapcsán most előkerült a sokak által rajongott egykori magyar sorozat, a Szomszédok is.

„Szerintem egy annyira rosszul megcsinált sorozat volt, hogy azt nem tudom elmondani. Minden rossz volt benne!” – kezdett bele a monólogjába, melyben nem kímélte az emlékezetes hazai sorozatot.

Tudom, hogy nem lehetett abbahagyni a nézését, és azt is, hogy az első szappanopera volt Magyarországon. De hát kimentek egy kamerával a kivilágítatlan lépcsőházba forgatni. Egyik kamerába mondta a Nemcsák Károly, a másikba a Komlós Juci, ami úgy tűnhet, mintha egy párbeszéd lenne, de nem az, mert ordít róla, hogy nem az. Gyerekek! Én mindenkit tisztelek, aki ebben benne volt. Tehát, Kulkától kezdve Ábel Anitán át, tényleg mindenkit tisztelek, de nem volt jól megcsinálva. Csak egy legenda!

– idézi a Ripost Bochkort.