Egy héttel ezelőtt teljesen spontán döntött az élő adásban történp coming out mellett.

Fotó: RTL

A Reggeli pénteki adásában váratlan bejelentést tett Szekér Gergő: az X-Faktor és a The Voice korábbi versenyzője őszintén beszélt arról, a férfiakhoz vonzódik, megunta ugyanis, hogy állandó félelemben és hazugságban kellett élnie. Most visszatért az RTL napindító műsorába, Peller Anna és Szabados Ágnes kérdésére pedig elárulta, egyáltalán nem volt megtervezett a coming out, csak spontán jött az ötlet, ahogy főzés közben többször is párjaként hivatkozott kedvesére.

„Már egy ideje bevezettem azt, hogy páromnak hívom a páromat, aki igen, egyértelműen egy fiú, pont azért, hogy ne hazudjak, önazonos maradjak, de mégis kimondjak valamit. És ezen gondolkoztam, hogy ez engem borzasztóan zavar, észre sem veszi az ember ezt a terhet nagyon sokáig” – kezdte az énekes, hozzátéve: előtte főleg attól félt, több felkéréstől, munkától is elesne, ha kiderülne, meleg, hiszen saját baráti is tapasztaltak már hasonlót, de ő is került már kényelmetlen szituációba emiatt.

Mi is, anno amikor menedzsmenttel voltam, ki kellett találnunk sztorikat arra, hogy én egy hetero énekesnek legyek feltűntetve. Ez borzasztó nagy hazugság volt, és nagyon kellemetlen volt számomra. De úgy gondoltam, hogy vállalom ezt a szerepet annak érdekében, hogy tudjam csinálni a saját zenémet. Nekem ez egy áldozat volt, és azt gondoltam, hogy az áldozatok természetesek

Szekér a műsorvezetők kérdésére beszélt arról is, milyen pozitív visszajelzéseket kapott eddig coming outja kapcsán.

„Őszintén, amióta ez megtörtént én úgy vettem észre -de lehet, hogy egy buborékban élek-, hogy eddig nem történt semmi olyasmi, ami az én hátrányomat szolgálta volna. És egy picit meg is lepődtem, nekem is voltak prekoncepcióim. (...) Viszont pont az ellenkezője jött rengeteg kommentben és nagyon sok üzenetben, és borzasztóan boldog voltam tőle.”