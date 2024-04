Tenerifén vették fel a különleges kisfilmet.

Könnyen lehet, hogy édesapja nyomdokaiba lép Tomán Szabina és Árpa Attila lánya, Amira, aki jelenleg is animáció és mozgógép szakos középiskolába jár. Bár a tinédzsernek egyelőre nincsenek konkrét tervei jövőjét illetően, úgy érzi, hosszútávon is érdekli őt a filmezés világa, így ezen a vonalon szeretne tovább tanulni is.

A gyakorlást azonban addig sem felejti el: legutóbb egy iskolai projektet forgatott színész-producer főszereplésével.

„Egy vágás nélküli filmet kellett készítenie, ez volt a feladat. Törte a fejét egy ideig, de valahogy nem jött az az ötlet, amelyet meg akart valósítani. Közben – mivel nagyon sűrű lesz a következő időszak – elmentünk apukámmal és a párjával négyesben Tenerifére, ahol aztán az egyik este megint szóba került, hogy vár rá ez a feladat. Mondtam neki, hogy akkor készítsük el itt, ez legalább egy különleges helyszín” – mesélte a Blikknek Árpa, aki elárulta, végül egy tengerparti palacsintaárus láttán szállta meg az ihlet gyermekét.

„Tenerifén szinte mindenki 3-4 kerekű elektromos kiskocsikat használ. Mi is kipróbáltuk, végül az lett úgynevezett fahrt, a kamerát mozgató szerkezet. Amikor a jelenetben én ellopom a palacsintát és elkezdek futni, Amira ült a kiskocsin egyik kezében a mobillal, amellyel felvette az egészet, a másikkal pedig vezetet” – folytatta a színész, hozzátéve: lánya kerek perec megmondta neki, ha egy-egy ötlete, javaslata nem tetszett neki.

„Kaptam tőle segítséget, de azért ragaszkodtam a saját elképzeléseimhez, az egész filmet én csináltam” – támasztotta alá Amira is.