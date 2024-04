Jótanáccsal is ellátta a VV12 leendő szereplőit.

Fotó: RTL

A ValóVilág 10. szériájának megnyerése után nagyot fordult a világ Szilágyi Viviennel. A fiatal a fődíjból beutazta a világot, megcsinálta a jogosítványát, valamint felújította családi éttermüket, amelynek üzemeltetésébe egyre többet segít be édesanyjának. Vivi még mindig Martfűn él, de most már első saját otthonába teszi, ahová a Fókusz kameráit is beengedte.

„Úgy nézzétek, hogy még semmit sem csináltam a lakással, mindent itt hagyott az előző tulaj. Szóval majd az lesz az első dolgom, hogy kipakoljak” – kezdte a 25 éves nő, aki szobáról szobára sorolta terveit, elképzeléseit új lakása kapcsán.

„Még nem kezdtem el csinálni rajta semmit. Szeretném felújítani, szeretnék új parkettát, kifesteni majd bebútorozni, mindent szépen apránként. Lesz mit csinálni a lakással kapcsolatban.”

És hogy mit tanácsol utódjainak, a luxusbörtön jövő vasárnap beköltöző új lakóinak?

„Én mindenkinek azt mondom, aki megpróbálkozik a ValóVilággal, hogy hallgasson mindig a megérzéseire, és érezze magát jól, hiszen ez egy játék, és ha nem érzed magad jól kár bemenni” – mesélte Vivi, hozzátéve: biztos benne, hogy idén is nagyon izgalmas karakterek lesznek a VV-ben.