Külföldön nyaralt a Schobert család.

A minap a Mokka vendége volt Rubint Réka, aki legutóbbi nyaralásairól mesélt ugyanis Kubában tartott alakreform tábort, majd néhány napja Barcelonát is megjárták férjével. Utóbbi helyszínen Schobert Norbert születésnapját ünnepelték, ahol sikerült Sztefanosz Cicipasz teniszsztárral is találkozniuk. A beszélgetésből kiderült, hogy Karib-térségben található szigetországban rengeteg élménnyel gazdagodtak Schoberték, ahová bármikor visszatérnének. A műsorvezető arról is kérdezte az édesanyát, hogy tapasztalt-e valamit az ottani mélyszegénységből, bár nyilvánvalóan „luxusban voltak”.

Abszolút nem. Az életérzés, amit tényleg az ember a filmekben lát... éjszaka nyitott kabriókban mentünk, énekeltünk, táncoltunk, folyt a rum, szólt a zene. (...) Sokan riogattak, hogy Kuba, fú, ott minden milyen rossz, koszos lesz, nincs ellátás a szállodákban. Üzenem, hogy nem ezt tapasztaltam: Kuba gyönyörű, fantasztikus, van ellátás. Nyilván az ember ne azt várja, mint a Maldív-szigeteken, viszont várakozáson felül nyújtott nekem Kuba. Akik riogattak, hogy rossz lesz, megnyugtatom, hogy fantasztikus volt

– idézi a 24.hu a fitneszladyt, aki ezúttal egy kis spiritualitást is belevitt a kint létükbe, ugyanis meditációt is tartott az edzések mellett.