Sőt, azt sem tartja kizártnak, hogy saját gyermeke mellé fogadna majd örökbe idővel.

Az anyaságról mesélt a Mokka péntek reggeli műsorában Mohamed Fatima, amire, mint mondta, gyakorlatilag gyerekkora óta készül. A 42 éves énekesnőt saját tapasztalatai szerint különleges kapcsolat fűzi a legkisebbekhez, így nagyon örülne, ha hamarosan gólyahírrel szolgálhatna párjával.

„Ismerkedünk a Gáborral még mindig, most már 99.9 százalék, hogy ő lesz az apuka, rajta is vagyunk, nagyon odafigyelünk” – kezdte Mohamed, hozzátéve: egyáltalán nem mondott le még a saját gyermekről, pláne, hogy nagyon spirituális, így hisz abban, hogy be tudja vonzani születendő babáját. Ha azonban ez nem sikerül, az örökbefogadás is szóba került már közöttük.

„Én is nagyon-nagyon szeretném, ha sajátunk lenne, minden vágyam, de nem zárkózom el, hogy életet mentsünk. Én egy szerető családban nevelném őt föl. És hogyha lesz sajátunk, én akkor is gondolkodom, hogy fogok egy kicsi életet menteni” – folytatta az énekesnő, aki egyelőre nem tudja, ez esetben kisbabát, vagy idősebb gyermeket venne-e magához, de szerinte ha erre kerül majd sor, úgyis megtalálják egymást az ideális gyerkőccel.