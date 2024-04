Ennyire kemény volt.

A napokban befejeződött a TV2 Ázsia Expressz című kaland-realityjének forgatása, amelyet Till Attila is elvállalt. A műsorvezető Stohl Andrással próbált szerencsét a Fülöp-szigetek és Tajvan mesés vidékén, s bár ennek a kalandnak gyakorlott kirándulóként vágott neki, nem tagadja, volt olyan pillanat, amikor eltört nála a mécses.

„Most akkor visszazökkenünk a megszokott életünkbe! Nagyon nagy élmény volt, nem gondoltam volna, hogy az Ázsia Expressz ennyire kemény és közben óriási élmény. Van mit kipihenni, de megérte! Kíváncsi vagyok milyen lesz a tévében, ott a helyszínen annyi élmény ért minket (jó is, rossz is) amit fel se tudunk még rendesen dolgozni. Örök emlék!” – tudatta követőivel Tilla, aki egy videóüzenetben számolt be élményeiről.

Mint kiderült, Stohl Andrással testvéri viszonyba került.

Egészen különleges élmény volt. Nagyon jó csapatot alkottunk, a barátságunk elmélyült: ha ennyi ideig, ilyen furcsa, mostoha körülmények között össze vagytok zárva, az már tulajdonképpen testvéri viszony. Most már Buci a testvérem lett

– magyarázta a tévés, aki 20 év után először sírta el magát tévéműsorban.

Lesz itt minden, sírás-rívás, nevetés, feszültség, veszekedés. Még én is sírtam. Háromszor, mondtam is a Nórinak, 20 éve ez az első műsor, amiben én elpityeredek

– árulta el.