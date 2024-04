Ismerkedésre nincs ideje.

A Bachelor – A Nagy Ő című párkereső reality után a Miss World Hungary szépségversenyre jelentkezett Kozelkin Natália. A fiatal szőkeség azt mondja, egykori kiszemeltjével, Jákob Zoltánnal már nem tartja a kapcsolatot, de lennének udvarlói bőven. Köztük az X-Faktor és a Sztárban sztár leszek! felfedezettje, Hadas Alfréd is, aki nyíltan vállalja, hogy meghódítaná a szőkeséget. Kozelkin Natinak azonban nincs ideje ismerkedni, és jelenleg nem is szeretne párkapcsolatot.

Sose gondoltam volna, hogy egyszer szépségversenyre megyek. A szüleim támogattak ebben. Ők mondták, hogy van ez a szépségverseny, és hogy miért ne próbáljam meg? Mondtam is, hogy nem tudom, mennyire lennék ide való, bár itt nem a magasság imponál, hanem a külső, a kinézet, meg a belső értékek. De utána rávettek. A barátaim is támogattak. (...) Most jön az új fejezet az életemben, ezzel szeretnék foglalkozni. Első a karrier, háttérbe szorítom most a szerelmi kérdéseket