Dúl köztük a szerelem.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

Schobert Norbert és Rubint Réka már közel 23 éve alkotnak egy párt, de az egymás iránt érzett szerelmük a mai napig tart. A házaspár ugyan rengeteget dolgozik, de mégis sikerül mindig időt szakítaniuk egymásra. Gyakran szeretik a másikat egy romantikus utazással meglepni, ugyanakkor a hétköznapokban is megtalálják a módját, hogyan kedveskedjenek egymásnak. A fitneszedző ezúttal is megmutatta a romantikus oldalát, amelyről felesége számolt be Instagramon.

„Ezt az üzenetet és virágcsokrot kaptam ma. A Norbi telefonján lévő háttérkép 2003-ban készült, Larával voltam terhes. 23 év után a hétköznapokban is létezik és van ilyen... 23 év mögött nyilván rengeteg munka van, de a közösen megélt nehézségektől, könnyektől, a mélypontokról való együttes felállásoktól és a gyönyörű pillanatok sokaságától tudott ilyenné válni. Egységgé és szövetséggé” – írja Instagram-posztjában a fitneszlady, melyet ide kattintva tekinthet meg.