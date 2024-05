Furcsállják is.

Járai Máté és felesége, Járai Kíra a 2020-as Nyerő Párosban robbantották fel azt a bizonyos bulvárbombát azzal, hogy felvállalták: nyitott házasságban élnek. Ezt sokan félreértelmezték, ezért azóta a Jászai Mari-díjas színész és neje több ízben nyilatkoztak arról, hogyan is működik a kapcsolatuk valójában. A színész elismerte, hogy a nyitott házasság leginkább miatta van.

Járaiék legutóbb a Breakout Room című YouTube-műsorban beszéltek arról, hogy a dolgok némileg változtak: két éve már szinte monogám kapcsolatban élnek.

Most kifejezetten egy olyan időszaka van az életünknek, amikor semelyikünknek nincs erre igénye, és nem is erőltetjük. Egy ideje szinte monogám kapcsolatban élünk. Furcsállom is… Egy ideig ez nagyon felszabadító volt, de most már csodálkozom, hogy ez ennyi ideje tart