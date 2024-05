A színésznő rövidesen visszatér a színház világába.

Fotó: Kovács Attila / MTI

Élete legboldogabb időszakát éli jelenleg Szabó Erika és férje. A 39 éves színésznő szinte fürdőzik az anyaszerepben, amelyre három évet kellett várnia. A házaspár kisfia, Nolen tavaly októberben látta meg a napvilágot. Szabó a napokban pedig arról számolt be, hogy szeptembertől visszatér a Thália színpadára.

A munkám ilyen szempontból szerencsés, nem kell mindennap bejárni, sőt aránylag kevés szerepet veszek vissza, csak havi 4-5 előadásom lesz. Hálás vagyok, hogy ennyire együttműködő és családias a hangulat. A kolléganőm, Tóth Eszter szintén akkor lett édesanya, amikor én, így együtt is térünk vissza. A teátrum pedig felajánlotta, hogy az egyik öltözőből kialakítanak számunkra egy babaszobát, ha nem tudnánk megoldani a gyermekeink felügyeletét

– mondta a Blikknek Szabó, aki ezt nagyon kedves gesztusnak találta a színház részéről, de azt tervezi, hogy főként férje vigyáz majd a gyerekükre, amíg ő dolgozik.

„Abból adódóan, hogy a férjem nem művész, hanem orvos, esténként otthon tud lenni a kisfiunkkal, és a nagymamák is segítségünkre lesznek, ha szükséges. Már így is többször előfordult, hogy Nolent az apukája altatja el, és ő vigyáz rá, amikor hetente kétszer eljárok egy-egy órát csoportos női edzésekre. Nekem jólesik kiszakadni, utána jobb a kedvem, és több is az energiám. A férjem pedig élvezi a kettesben töltött időt Nolennel, mindenből maximálisan kiveszi a részét, számíthatok rá. Ugyanolyan teljes értékű szülő, mint én.”

A Barátok közt egykori szereplője arról is beszélt, hogy igyekszik édesanyaként aktívan élni, ezért még nem hiányzik neki a munka, inkább élvezi a kisbabájával töltött időt. Mint mondta, a késői gyermekvállalás egyik nagy előnyének látja, hogy nem érzi azt az ember, hogy bármiből is kimaradna.

Azt érzem, pont ott vagyok, ahol lennem kell. Valószínűleg azért is élem meg ezt ennyire jól, mert nem monotonok a mindennapjaink. Sokat jövünk-megyünk, intézkedünk, szóval pörgésben telnek a hétköznapjaink. Már a színházban is jártunk látogatóban, és Nolen imádta a sok csillogó-villogó berendezést és a kedves, mosolygós kollégáimat. Nem szűnt meg azért az életem, mert született egy gyermekem. Nem vagyok paramami, figyelek rá, az igényeire, és ösztönösen nevelem

– tette hozzá.