Új vizekre evez az énekes.

Fekete Dávid nemrég arról számolt be, hogy szintet lépett párkapcsolatában, hiszen alig pár hónap ismertség után már az összeköltözést fontolgatják kedvesével, Szintával. A Megasztárnak köszönhetően megismert énekes jelenleg újra szeretné építeni karrierjét, miután az elmúlt években csalással vádolták meg.

„Életem egyik legnagyobb lehetősége volt a Megasztár, nagyon sokat küzdöttem előtte az ismertségért: musical- és karaokeversenyekre jártam, többször nyertem is, de a műsor egészen másfajta ismertséget hozott.

Ma is azt gondolom, fantasztikus, hogy ott lehettem, és egészen a döntői menetelhettem. Azt is nagyon jól viseltem, hogy második lettem. A gyerekeimnek is megmutattam már a régi felvételeket, nagyon tetszett nekik. Most vannak abban a korban, hogy már értékelik a zenémet. Szívesen eljönnek a fellépéseimre, és nagyon büszkék az apukájukra.