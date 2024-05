Nem azért, amiért sokan gondolják.

Cher a minap a The Jennifer Hudson Show című műsorban vendégeskedett, ahol többek között kendőzetlen őszinteséggel vallott arról is, hogy mi az oka annak, hogy inkább nála jóval fiatalabb férfiakkal szeret randizni. A 77 éves énekesnő jelenleg Alexander "AE" Edwards zenei producerrel alkot egy párt, aki 38 éves, de úgy tűnik, hogy a nagy korkülönbség ellenére is jól megvannak. A Believe című dal előadója ezt annak kapcsán vallotta be, hogy arról kérdezték, annak idején miért utasította vissza Elvis Presley-t.

Azért történt így, mert ideges voltam, és ismertem a körülötte lévő embereket. Nem azért, mert rossz emberek lettek volna, hanem azért, mert tartottam a hírnevétől... Amikor nem dolgozom, eléggé visszahúzódó vagyok, ahogy akkor is, ha férfiak társaságában vagyok. És hogy mi az oka annak, hogy fiatalabb férfiakkal randizom? az, hogy a velem egykorú vagy idősebb férfiak már nem élnek, és amíg még tehették volna, sosem közeledtek felém, mert féltek tőlem, a fiatalok pedig nem... Őket olyan nők nevelték fel, mint amilyen én is vagyok

– magyarázta az énekesnő, akit jelenlegi párjával először 2022 novemberében hozták hírbe.

(via People)