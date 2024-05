Új műsorvezetőtársáról, Megyeri Csilláról is beszélt.

Vasárnap este újból benépesül a ValóVilág villa, kezdetét veszi ugyanis a valóságshow 12. évada. A férfi műsorvezető ezúttal is Puskás-Dallos Péter lesz, aki immáron negyedik alkalommal közvetíti majd a szereplők életét, mellé pedig Megyeri Csilla csatlakozik újoncként.

„Csillát személyesen nem ismertem, mármint nem voltunk cimborák, de természetesen találkoztunk már. Nagyon örülök neki, szerintem az ő humora, személyisége, intenzitása kell ehhez a műsorhoz” – kezdte az énekes, hozzátéve: nézni és vezetni is imádja a realityt, ahhoz pedig, hogy valaki meg tudja nyerni a fődíjat, két dolog szükséges: hogy az adott játékos az igazság bajnoka legyen, de képes legyen bevallani a hibáit is.

Van egy komolysága a ValóVilágnak, és egyébként humora is, hogy tudjunk nevetni saját magunkon. Hiszen mi is ezt csináljuk, nem szabad képmutatónak lennünk. Valójában mi is, hogyha 24 órában venne minket a kamera, akkor lehet, hogy párszor meglepődnénk, hogyha kívülről látnánk magunkat, hogy miket csinálunk, miket mondunk, hogyan bántunk meg másokat. És egyébként meg, amiket nem látunk így civilben, de mások esetleg hogyan beszélnek rólunk, és hogyan reagálnak bizonyos cselekedeteinkre, mondatainkra. Szerintem ez iszonyatosan izgalmas, és borzasztóan tanulságos tud lenni. Néha nagyon megbotránkoztató, amit látunk, de hát ez a világ körülöttünk. Ezek azok a pillanatok tényleg, amelyekről a legnagyobb irodalomi művek szólnak