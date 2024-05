Tóth Vera közösségi oldalán osztotta meg, hogy Hannarózával nemrég ellátogattak Tapolcára, ahol megnézték, hogy annak idején hol töltötték gyerekkorukat a testvérével, Tóth Gabival. Bár utóbbi nem volt jelen ezen a kiránduláson, a Bors megkeresésére elárulta, miért is tartotta fontosnak, hogy gyermeke megismerje honnan indultak.

„A mai napig szeretettel telik meg a szívem, ha meglátom a tapolcai házunkat. A panelt, ahol felnőttünk, mi Tóthék.” – kezdte az énekesnő, majd így folytatta:

– emlékezett vissza Tóth, megjegyezve: különösen fontos számára, hogy a kislánya lássa, honnan származnak az ősei. Mint mondta, bár agglomerációban laknak, ezzel együtt is szeretné, ha gyermeke minél többet tartózkodna a természetben, és megismerné a vidéki ember bölcsességét, tartását.

Erről az attitűdről sokat tudnék mesélni... Az én családom, mi is büszkék voltunk, mindig és minden körülmények között! Ha problémánk volt, azt megoldottuk maguk között, irtóztunk a gondolatától is, hogy az emberek arról csámcsogjanak, hogy a Tóthéknak nincs pénzük vagy épp nélkülöznek... Úgy gondolom, hogy ez a büszkeség és tartás követendő példa lehet a kislányom számára is. Engem nagyon sok élethelyzeten átsegített már, és többek között ennek köszönhetem azt is, hogy tudom értékelni azt, amim van.