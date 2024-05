Az üzletember elárulta, mely részlegen tervezi majd alkalmazni új asszisztensét.

Kása Eszter lett Balogh Levente új elnöki asszisztense, az ő győzelmével ért véget péntek este Az álommeló. A második helyezett, Steiner Rachel a műsort követően arról beszélt, szerinte mit ronthatott el, hogy végül lecsúszott a dobogó legfelső fokáról, míg az üzletember és újdonsült jobbkeze a Reggeli hétfői adásában vendégeskedett.

Balogh az első perctől fogva biztos volt abban, hogy idén női jelöltet választ, annyival dominánsabbak voltak férfi társaiknál, azt azonban nem hitte volna, hogy végül Kása lesz a befutó.

Eszterről a legelső benyomásom az volt, hogy körülbelül 2 napot lesz ott

– árulta el Peller Mariann kérdésére a Cápák között befektetője, de ezen Kása sem lepődött meg, mint mondta, gyakori, hogy hasonló prekoncepciói vannak az embereknek vele szemben.

„Nagyon meg voltam szeppenve, viszont alapból nagyon mosolygós, kislányos kisugárzásom van, ezért nehezen vesznek komolyan.”

Szerencsére azonban az üzletember gyorsan átlátott ezen, és felismerte a benne rejlő lehetőségeket.

„Tudtam, hogy rejtett tartalékjai vannak, és előakartam csalogatni. Most is ilyen, nem dumál össze-vissza, nem fecseg, mikor leszúrtam, akkor is így mosolygott” – vette vissza a szót Balogh, aki hivatalosan június elsejétől alkalmazza majd az asszisztenst, de már most elkezdi beletanítani őt, és tervei szerint inkább az értékesítési vonalon fogja alkalmazni.