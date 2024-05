Nyáron egymást érik a fellépései.

Csepregi Éva, a Neoton Família tagja tavaly októberben töltötte be a kerek 70. életévét, de egyáltalán nem tervezi a visszavonulását. Folyamatosan koncertezik, nyáron pedig egymást érik a fellépései, ezért nagyon igyekszik odafigyelni az egészségére, hogy véletlenül se hagyja cserben a rajongóit. A Storynak beszélt arról, hogyan őrzi meg a fiatalos lendületét.

„Szerintem a koromhoz képest jó fizikai állapotban vagyok, amire nagyon oda kell figyelnem, azok a kilók, mert befolyásolják a színpadi mozgást” – vélekedik a Neoton énekesnője, aki az egészsége megőrzésén egy természetgyógyász barátnőjével dolgozik.

Régóta hiszek az alternatív gyógyászatban, abban például, hogy a testünk jeleket küld a talpunkra, ezért a reflexológia nekem kifejezetten fontos. Ezenkívül vitaminokat szedek, és nyitott vagyok a különböző mozgást segítő tapaszokra is. Leginkább abban hiszek, hogy a hagyományos gyógyítással összekapaszkodva érhető el a legjobb eredmény, és szerencsémre a természetgyógyászom pont ezt képviseli

– magyarázza Csepregi, majd hozzáteszi: az évek telnek, aki azt mondja, ezt nem érzi, biztosan hazudik. Kiemeli ugyanakkor, odafigyeléssel azonban a túl hirtelen és nagy változásokat el lehet kerülni, és felkészülhetünk az idősebb kori átmenetre.

Bár az énekesnő fiatalabb korában is híve volt az egészséges életmódnak, nála is voltak olyan időszakok, amikor kevesebb ideje jutott a mozgásra. Mostanság a kiskutyájával is rengeteget sétál.