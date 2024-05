Házasodni készül a gazda.

Kora reggel indult a munka Gáspár Zsolt Nógrádmegyerben található tanyáján, ahová a Mokka riportere látogatott el. Gáspár már korábban elárulta, hogy idén májusban tervezi ismét feleségül venni gyermekei anyját, Filoménát. Mint kiderült, jól állnak az előkészületekkel, neki és párjának már az esküvői ruhájuk is készen van, amit egy neves ruhatervezővel közösen álmodtak meg. Természetesen a Farm VIP-ből ismert műsorvezetőtársa, Demcsák Zsuzsa is meghívást kapott, aki az egyik tanúja lesz a kilencből.

Demcsákot most fogjuk felavatni, mert meg fogjuk keresztelni. Unokatestvérünk lesz Demcsák Zsuzsa, ezt most be tudom jelenteni kora reggel