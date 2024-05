Az énekes egyelőre büszke nagybácsi, de reméli, hamarosan saját gyermeke is születik majd.

Magánéleti terveiről mesélt a Meglepetés magazinnak Marics Peti. A 27 éves énekes zenei karrierje mellett nemrég műsorvezetőként is debütált a Zsákbamacskában, de reméli, a közeljövőben újabb szerepkörbe is belekóstolhat: édesapa szeretne lenni.

„Családcentrikus vagyok, nagy családban nőttem fel, a két bátyámmal kiváló a kapcsolatom. Náluk már vannak gyerekek, akiket nagyon szeretek, s a későbbiekben én is ilyen életre vágyom. Tíz év múlva már apaként látom magam, a kérdés csupán az, mikor jutok el odáig” – mesélte a Valmar-tag, hozzátéve: most valóban nagyon pörgős az élete, de tesz majd érte, hogy a gyermekvállalásra is tudjon időt szakítani.

Túl sokat nem akarok várni, fiatal apuka szeretnék lenni

– idézte szavait a Blikk.