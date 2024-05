Kétség sem fér hozzá, ellopta a rivaldafényt.

Ha azt hittük, Doja Cat nem tudja überelni tavalyi Met-gálás viseletét (amikor is Karl Lagerfeld macskájának, Choupette-nek öltözött), hatalmasat tévedtünk.

Az extravagáns megjelenései miatt is ismert énekesnő ezúttal sem hazudtolta meg önmagát, bár arra valószínűleg senki sem számított, hogy egy szál törölközőben indul el majd hétfő este a New York-i Museum of Modern Artba. Sokan elsőre nem is tudták eldönteni, médiahackről van szó, vagy tényleg ennyire késésben van a popsztár – még a fotósok is zavarodottan lőtték róla a képeket hotelje bejáratánál. Végül kiderült, csak performance-a része volt a dolog, hamarosan ugyanis egy másik, bár nem sokkal többet takaró öltözetben jelent meg a rendezvény vörös szőnyegén:

egy szinte áttetszőre ázott, vizes fehér pólóruhában.

Doja Cat valóban úgy nézett ki, mintha tíz év csúszással csatlakozott volna az Ice Bucket Challenge-hez, hiszen sminkje is lefolyt hatást keltett, arról azonban nem szól a fáma, mennyire értékelték ezt az extrém szettet a múzeum gálatermében.