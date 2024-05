Épp emiatt nem volt soha kapcsolata, és a közeljövőben nem is szeretne.

Hiánypótló karakterrel bővül hétfő este a ValóVilág 12 játéka: villalakóvá vált VV Dzsigeri is, akit főállású bulizóként ismerhettünk meg bemutatkozó kisfilmjében.

Jelenleg nem dolgozom, nem dolgoztam és nem is fogok. Ez a szomorú valóság, próbálkoztam, de hamar kibuktam mindenhonnan. Nem az én világom, nagyon sok, amúgy sem szeretem, ha megmondják nekem, mit csináljak. Most már egy éve kábé nem csinálok semmit, mivel a szüleim is, nagymamám, nagypapám is nagyon szeretnek, és ezt én ki is használom, és ebből élek, hogy ők eltartanak