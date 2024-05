Közösen mennek nyaralni is.

Fotó: RTL

A Cápák között befektetője, Balogh Petya a Palikék Világa by Manna Három igazság című YouTube-műsorának volt a legutóbbi vendége. A beszélgetés során a családi életéről is szó esett, és azt is megkérdezték tőle, hogy személy szerint mit is jelent neki a család.

„Számomra fontos, hogy legyen körülöttem egy család, és fontos, hogy ők jól érezzék magukat. Felnőtt koromban csináltam egy-két tesztet, és rajta vagyok a spektrumon, ami nem annyira meglepő:

Van egy ilyen furaságom, hogy nagyon szeretem a családom, és nagyon fontos nekem, hogy ők mindent megkapjanak. De ha valaki nincs ott, akkor nem hiányzik, tehát nekem nincs olyan, hogy valaki mardosva hiányozna, de nagyon örülök, amikor látom, meg örülök, ha együtt vagyunk, de nincsen egy ilyen erős hiányérzet

– mesélte az adásban Balogh.

Hozzátette, fontos számára, hogy béke legyen körülötte, ezért olyan emberekkel veszi körbe magát, akik ezt a békességet megtudják tartani. Persze tisztában van vele, hogy a szeretteinek az nem annyira esik jól, hogy nem hiányoznak neki minden pillanatban, de ennek a hiányosságának a keresztjét cipelnie kell. Szeret ugyanakkor úgy nyaralni, hogy mindkét felesége és családtagjaik együtt vannak.

Maja, a második feleségem is jóban van Erikával, az első feleségemmel, ők is beszélgetnek, szoktunk együtt lógni. Akit egyszer beengedtünk az életünkbe, és sok ideig a fontos része volt, akkor az valószínűleg nem egy rossz ember. Ha el is romlott valahol a viszony, akkor az nem azért volt, mert a másik nem egy jó ember, hanem azért, mert valahogy elbénáztuk, mert jött az élet, és elrontotta

– idézi az üzletembert a Story.