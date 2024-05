Már a gyerek nevét is megtudhattuk.

Hilary Duff otthonában hozta világra negyedik gyermekét. A 36 éves színésznő tavaly decemberben jelentette be, hogy ismét anyai örömök elé néz, és most végre karjaiban tarthatja a kislányát, aki a Townes Meadow Bair nevet kapta. A gyermekáldás hírét Duff közösségi oldalán osztotta meg néhány fekete-fehér fotó kíséretében, amelyeken ő és az újszülött kisbaba is látható.

„Townes Meadow Bair, most már tudjuk, miért váratott minket olyan sokáig… Tökéletesítette azokat a pofikat! Hónapok óta arról álmodtam, hogy a karjaimban tarthatlak, és az elmúlt öt nap minden pillanata, amikor megismerhettelek, bámulhattalak és megszagolhattalak, egyszerűen varázslatos volt. Mindannyian úgy szeretünk téged, mintha egész idő alatt itt lettél volna, szépségem” – olvasható a színésznő Instagram-posztjában.

Második férjével, Matthew Komával már van két lányuk, akik most öt- és háromévesek. Duffnak előző házasságából született egy fia, aki már 12 éves.