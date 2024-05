Nekik ez így természetes.

A fesztiválszezon Sebestyén Balázs és felesége, Viki életében két közös gyermek, a 15 éves Benett és a 9 éves Noel mellett is egyet jelent a bulizós időszakkal, de ez már 15 évvel ezelőtt is így volt, amikor összeházasodtak. Azonban a rádiós műsorvezető, aki a legújabb Best magazin címlapján látható nejével, nem mindig a szerelmével kapcsolódik ki: sokak nagy megdöbbenésére külön-külön is belevetik magukat az éjszakába. Féltékenységnek azonban nincs helye, megbíznak egymásban, és nem tartják fontosnak, hogy ellenőrizzék a másikat.

Mi nagyon toljuk ezt a különbulit. Nálunk nincs ráflesselve, ki mit csinál. Viki iszonyatosan tolja, minden héten. Most jön a fesztiválszezon. Fel sem merül, hogy ne menjen. Partizzon, bulizzon, érezze jól magát. Vannak, akiknél elképzelhetetlen, hogy külön menjenek. Azt is megértem. Ők együtt szeretnek, szerintem az is egy jó dolog. Nincs ez így nagyon kőbe vésve

– magyarázta Sebestyén, aki nemrég a felesége nélkül ment spirituális utazásra.

(via Blikk)