Szerelmi vallomás péntek estére.

Tóth Gabi a gyermeke apjával, Krausz Gáborral hat közösen eltöltött év után döntött úgy, hogy külön utakon folytatják tovább, de már egyikük sem kesereg a tavaly augusztusban bejelentett válás miatt. A séf a Dancing with the Stars táncosnőjével, Mikes Annával alkot egy párt, az énekesnőre pedig szintén egy táncos, Papp Máté Bence, a Fricska Táncegyüttes egyik alapító tagja mellett talált rá a boldogság, akivel egyébként együtt is dolgozik.

A sokat kritizált énekesnőnek új megjelenést is hozott az új szerelem: rövid hajról hosszú tincsekre váltott. Elmondása szerint nem akart mindenáron új szerelmet; csak egy társat szeretett volna maga mellett tudni, aki mellett önmaga lehet. Az énekesnő rendszeresen üzen is párjának az iránta érzett vonzalmáról, mint ahogy azt péntek este is tette; sejtelmesen utalva arra egy népdal részletével, mikor szeretett bele Papp Máté Bencébe.

„Ezt a legényt még akkor megszerettem.

Mikor véle legelőször beszéltem.

Megtetszett a gyönyörű szép szaváért,

Homlokára göndörödő hajáért” – fűzte a közös képhez Tóth Gabi.