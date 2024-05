Nem kis vitába keveredett, mire bizonyítani tudta, hogy látássérült.

Nagy port kavart az interneten annak a férfinak a története, aki egy rövid videóban mesélte el a TikTokon, mennyire felháborítónak tartja, hogy kidobták őt egy étteremből Seattle-ben. Nem is ok nélkül akadt ki, a Paul nevű TikTok-felhasználó ugyanis látássért, amit az étterem dolgozói nem hittek el neki, hiába volt a fiatal férfival a vakvezető kutyája is.

A férfit azért kérték meg arra, hogy távozzon, mert az étterem nem egy állatbarát hely volt; oda csak segítő-kutyáknak lehet bejárásuk. Paul hiába is mondta, hogy a Mr. Maple névre hallgató eb márpedig nem tágít mellőle.

Megmutattam a vakvezető kutyáknak való hámot, és mondtam, vak vagyok, mire csak annyit mondok: nem úgy nézek ki, mint aki vak lenne. Ekkor megjegyeztem, hogy a vakok és gyengénlátók között is vannak olyanok, akik valamennyire azért látnak. Az éttermi dolgozó aztán megkérdezte tőlem, hogy ha vak vagyok, akkor miért nézek egyenesen rá

– mesélte Paul, aki azt is felajánlotta, hogy elmegy, és behozza Mr. Maple hivatalos papírjait, mire az éttermi dolgozó megfenyegette, hogy ha még egyszer beteszi a lábát az étterembe, akkor hívni fogja a rendőrséget.

A TikTok-felhasználó nem nevezte meg pontosan, hol történt az incidens, de hangot adott csalódottságának. Azóta már találkozott az étterem vezetőjével is, de nem tett feljelentést, és azt sem mondta, hogy talán jobb lenne, ha kirúgnák azt a dolgozót, aki hazugsággal vádolta meg.

(via Unilad)