A 21 éves Josh Jones nem engedhette meg magának, hogy saját ingatlant vegyen, albérletről pedig hallani sem akart, ezért inkább megpróbálta rávenni a szüleit arra, hadd alakítsa át a garázsukat egy saját rezidenciává. Az angliai Royal Tunbridge Wells nevű településen élő fiatalembernek szerencséjére volt, hiszen szülei rábólintottak a dologra, ahelyett pedig, hogy szakembereket kért volna fel a garázs átalakítására, inkább a YouTube-ot kezdte el böngészni, s onnan tanulta el, mit hogyan kell felújítani.

A 21 éves fiatalember nyolc hónap alatt végzett az átalakítással, amelyre kevesebb mint 15 ezer fontot (6,7 millió forintot) költött. Barátnőjével most májusban költözhettek be álmaik otthonába. Jones reménykedik abban, hogy azzal, hogy az elkövetkező években itt élnek, sokat tudnak majd spórolni egy másik, nagyobb ingatlanra, de nem sietnek. A fiatalra a barátai is felnéznek, amiért mindent a saját kezével csinált meg.

16 Galéria: Garázsból varázsolt otthont magának (Fotó: Josh Jones / SWNS / Northfoto)

(via New York Post)