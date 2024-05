Új hobbinak hódol az énekesnő.

Tóth Andi a napokban Femcafe-nak adott interjút, melyben arról is beszélt, hogy mostanság újabb és újabb tevékenységek keltik fel az érdeklődését. A korábbi X-Faktor győztes például nemrég bejelentette, hogy egy teljesen új formátummal rukkolt elő rajongóinak: sütős-főzős témában indít videósorozatot a YouTube-csatornáján. Most azt is elmondta a lapnak, hogy manapság már teljesen más ember, mint akit annak idején megismerhettek a tévénézők.

Az ember változik. Amikor 10 évvel ezelőtt becsöppentem Budapestre, megértettem, amikor azt mondták rólam, hogy biztosan sokat bulizom, mert akkoriban tényleg szerettem. Bementem a városba, ismerkedtem emberekkel, bulizgattunk, táncoltunk, tök jó volt. Ma már ez abszolút nem vonz

– magyarázta az énekesnő, aki nemrégiben egy teljesen új hobbiba kezdett bele, ráadásul olyanba, amit néhány éve el sem tudott volna képzelni. Ez pedig nem más, mint a kertészkedés.

„Az elmúlt három hónapban kinyitottam egy ajtót a növények felé. Világ életemben utáltam a növényeket, mert nem szólnak, hogy most mi kell: víz, napfény? (...) De most ültettem paradicsomot, meg epreim vannak otthon. Ma olyan büszke voltam rájuk, már három szép piros eprem volt.” – mesélte jókedvűen Tóth Andi.