New Yorkban kapták őket lencsevégre.

Fotó: Jose Perez/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Pedro Pascal és Dakota Johnson közös filmen dolgoznak, melyből néhány felvétel most napvilágot látott. A The Last Of Us 49 esztendős sztárja és a 34 éves amerikai színésznő éppen egy csókjelenetet rögzítettek New York utcáin, amit a lesifotósok azonnal meg is örökítettek. A Materialists című romantikus vígjáték már javában forog, amelyért a rajongók már látatlanul odáig vannak, hiszen szemmel láthatón működni fog a kémia a két sztár között.

A Nincs baj, drágám és A szürke ötven árnyalata színésznőjét sokan már össze is boronálták a sármos chilei származású színésszel, ez viszont annak ismeretében teljesen abszurd, hogy Johnson kezét pár hónapja megkérték. És bár Pascal a szerelmi életét továbbra is ügyesen rejti el a nyilvánosság elől, úgy hírlik, szintén foglalat a szíve. A fotókat az alábbi galériára kattintva tekintheti meg: