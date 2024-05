Fotó: Papajcsik Péter / Index

Kulcsár Edina és férje, Varga Márk, alias G.w.M február végén jelentette be, hogy második közös gyermeküket várják, akiről már azt is tudják, hogy kisfiú lesz. Az egykori szépségkirálynő negyedik gyerekét hordja a szíve alatt, ezért igazán gyakorlott szülőnek mondható. Most Instagramján azt mutatta meg követőinek, milyen gyorsan tudott elkészülni gyönyörű sminkjével a kislánya tegnapi születésnapjára.

Három gyerek mellett, nem sokszor van arra plusz időm, hogy kicsit több időt tudjak magammal foglalkozni, mint egy hajmosás (esetleg hajápolási rutin) meg a reggeli arcápolás - amit már így is eléggé leredukáltam és néha bele sem fér.

– kezdi a posztjába a kismama, aki mostanság nagyon igyekszik odafigyelni a dekoratív megjelenésre.

Főleg azért, hogy ne hagyjam el magam, hiszen attól, hogy anyuka vagyok szeretnék adni magamra.

G.w.M kedves ezután megmutatta, hogyan tud gyorsan elkészüli sminkjével a születésnapi partira: „Remélem tetszeni fog, bár nem is feltétlenül a smink a lényeg, hanem az üzenet, hogy néha gyerekek mellett is adnunk kell magunkra! Nem mások miatt... hanem magunk miatt!” – fogalmazott a videóban, melyet ide kattintva tekinthet meg.