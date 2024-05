Kislányuk már kettő esztendős.

Már kétéves lett Rácz Jenő és Gyuricza Dóra kislánya, Kamilla. Utóbbi most a Mokkában osztotta meg tapasztalatait az anyaságról. Mint kiderült, sztárséf férjével már a második gyermek gondolata is felvetődött.

Szerintem nagyon kiegyensúlyozottak vagyunk, és azért is nagyon sokat gondolkozunk a második gyereken, mert annyira jó most a kapcsolatunk. Szeretnénk majd valaha, csak az időzítést nem tudjuk még, mert most annyira teljesnek érezzük a családunkat, hogy így bennünk van egy kis félsz, hogy megborul ez a mostanra kialakított rendszer