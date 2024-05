Az üzletember szerint az érettséginek nincs akkora hatása az életünkre, mint akkor ott hisszük, nem az határozza meg, mi lesz az emberből.

A Cápák között 5. évadában ismerhették meg a nézők Gódor Zoltán vállalkozását, a Rapid Matekot, amelyre minden befektető ajánlatot tett, de végül Balogh Petya lett az, aki valóban be is szállt a matekoktató bizniszbe. A két férfi most az RTL kameráinak mesélt arról, hogy alakult azóta a közös munka.

„Szűk egy éve dolgozunk együtt Zolával, a műsorban megismerkedtünk és kezet ráztunk, utána volt egy kis idő, míg minden összeállt. Én azt látom, hogy azóta is ugyanaz a rakéta hajtja őt előre, és szerintem befektetőként valahol ez a legfontosabb, hogyha találunk egy fantasztikus embert, aki akar valamit változtatni a világon, akkor ne álljunk az útjába, hagyjuk, hogy kibontakozzon, és ha tudunk valamiben segíteni, akkor segítsünk neki. Szerintem nagyjából ez történik velünk” – kezdte Balogh, szavaival pedig partnere is egyetértett. Gódor örömmel tapasztalta, hogy valóban az történt velük, amit előre elképzelt, és a tévében látott: befeketetője bármikor segít neki, de nem a hátán ugrál, elég teret és önállóságot biztosít számára.

A cápa elárulta, amikor ő érettségizett, még nem voltak olyan lehetőségek, programok, mint amilyenen most dolgozik társával.

„Tudtam azért, hogy nem lesz nagy baj, viszonylag jó tanuló voltam mindig, de sosem színötös. Azért mindig volt min aggódni, mit tanulni, emlékszem, rengeteget készültem rá” – idézte fel az üzletember, hozzátéve: szerinte a legtöbben túlgondolják az érettségit, és az elterjedt vélekedéssel ellentétben nem határozza meg az ember hátralevő életét az pár nap, amikor a vizsgákat teszi.

„Igazából sokkal kisebb a hatása arra, hogy mi lesz belőlünk, mint akkor ott hisszük.

Az érettséginél még nagyon stresszeltem, hogy jó egyetemre kerüljek, azt gondoltam, hogy nekem ez kelleni fog.

Aztán amikor odakerültem a Veszprémi Egyetemre, nagyon hamar rájöttem, hogy ez nem az én utam, valahol ez az a szüleim álma volt, én máshol kerestem magam a világban.”