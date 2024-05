Aranyos mintát varrattak magukra.

Brooke Shields-et különlegesen szoros kapcsolat fűzi két nagylányához. A színésznő nemrég arról beszélt, bár Rowan és Grier már 20 és 18 évesek múltak, még mindig előfordul, hogy néhanapján egy ágyban alszanak vele, olyankor pedig romantikus vígjátékokat néznek, igazi "csajos" napokat tartanak.

Ezt a szoros kapcsolatot erősítette most meg mégjobban Shields és kisebbik gyermeke, akik az Egyesült Államokban most vasárnap ünnepelt anyáknapja alkalmából közös tetoválást is varrattak. Grier csuklójára, míg a Kék Lagúna sztárja felkarjára került egyforma ábra, egy-egy magassarkúban álló gyermek és édesanya rajza.

Amikor kicsi volt, mindig az én cipőimet viselte, mindegy, milyen apró is volt a lába. Nem volt annál aranyosabb, mint amikoe pelenkában és magassarkúban jött reggelizni

– magyarázta a mintához kapcsolódó családi történetet Shields. Természetesen nagyobbik lánya sem érezheti magát kirekesztettnek, ő már korábban, középiskolai ballagásakor készítettetet egy katicabogarat ábrázoló anya-lánya tetkót a színésznővel.