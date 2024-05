Kiderült, szerepel-e a legendás szitkom folytatásában.

Most már biztos, folytatást kap a 2000-, 2010-es évek egyik legnépszerűbb sorozata, az Office, azaz a Hivatal. Az eddig napvilágot látott információk szerint nem a scrantoni Dunder Mifflin ismerős dolgozóit követhetjük majd nyomon az új szériában, hanem új arcokat, akik közül a két főszereplő is megvan már, Fehér Lótusz sztárja, Sabrina Impacciatore és Domhall Gleeson, akik egy jobb napokat is megélt újság szerkesztőségének tagjait alakíthatják. A sztori, ahogy a Városfejlesztési osztály is, ugyanabban a világban játszódik, mint az eredeti Office, de a jelek szerint a régi karakterek még mellékszereplőként sem térnek majd vissza – Steve Carell legalábbis biztosan nem.

„Nézni fogom, de nem fogok benne szerepelni. Ez valami új dolog, és tényleg semmi oka nem lenne a karakteremnek a felbukkanásra egy ilyesmi szférában” – nyilatkozta a Michael Scottot alakító színész, akinek egyébként nagyon tetszik a sorozat új alapkoncepciója, és Dom Gleesonnal is csak pozitív tapasztalatai vannak.