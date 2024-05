Schobert Lara nem tagadja, nehéz napokat élt meg, de hisz abban, hogy minden azért alakult úgy, ahogy, hogy tanulni tudjon belőle.

Schobert Lara vasárnap este a közösségi oldalán tudatta, hogy véget ért hosszú hónapokon át tartó kapcsolata a nála 10 évvel idősebb Szekszárdi Tamással, az okokra azonban nem tért ki. A fitneszedző kapcsolata felhőtlennek tűnt, a sportolót Schobert Norbert és Rubint Réka is elfogadta.

A fiatal híresség a focista miatt azt is vállalta, hogy Kazincbarcikára költözik, hogy minél több időt tölthessenek együtt, ám románcuk azt már nem bírta ki, hogy a sportolót aztán Pécsre szerződtették – tudta meg a Blikk egy, a neve elhallgatását kérő ismerőstől.

Lara egy ideig kétlaki életet élt, hol otthon volt, hol a párjánál. Amikor Tamás Kazincbarcikára szerződött, minden hezitálás nélkül vele tartott, majd elkezdett ott is berendezkedni. Fitneszoktatóként dolgozott, és hamar feltalálta magát az új közegben is. Ám amikor Pécs került szóba, úgy érezte, mindent elölről kellene kezdenie. Noha a távkapcsolat is szóba került, ez csak egy ideig működött, a távolság felemésztette a szerelmet