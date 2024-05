A házaspár szívéhez több bútor is különösen közel áll.

Igazán meghitt és letisztultan elegáns az Annoni házaspár, azaz Debreczeni Zita és Gianni Annoni közös otthona, amelyet most egy hazai lakberendezési boltnak mutattak meg. Gyermekeik születése után pár dolgot át kellett rendezni náluk, mint elárulták, ilyenek például a fotós számára kedves nagyobb vázák, vagy férje antik tárgyai.

„Gianninak lesz több olyan tárgya és bútor a házban, amihez nagyon kötődik. Nekem inkább fotók vannak, illetve fontos ruhadarabok. A két gyerek első rugdalózóját bekereteztük, és ezeket eltettük emlékbe. A kis keresztelő ruháikat is eltettük. Tehát ezek tényleg nagyon fontos dolgok számomra a házban, szívemhez nagyon közel álló tárgyak. Illetve én nagyon párnamániás vagyok, azokkal is állandóan variálok” – idézte a Story magazin a kétgyermekes édesanyát, aki azt is elárulta, náluk (érthető módon) a nappalival ellentétben a konyha inkább a ház központi tere, a baráti összejöveteleket is gyakran ott tartják meg.

„A családom nagyon erősen hagyott rám egy muzeális gondolkodásmódot. Leginkább családi tárgyak állnak nagyon közel a szívemhez” – árulta el az étteremtulajdonos.