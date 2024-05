Megjelenési dátummal érkezett az akciódús előzetes.

Magyar idő szerint május 15-én, délután 6-kor debütált a Ubisoft új Assassins's Creed-játékának trailere, amit nem kevés várakozás előzött meg az ikonikus széria rajongói részéről. A Shadows alcímmel érkező teljes értékű folytatás ezúttal a 16. századi feudális Japánba kalauzol minket, és az új vonalas AC-khoz hasonlóan ismét két főhőse lesz: az egyik Yasuke, egy valós történelmi személyről mintázott fekete bőrszínű szamuráj, a másik pedig Naoe, egy Iga tartománybeli sinobi. A két játszható karaktereknek eltérő harcmodora lesz, így előbbi egy igazi nehézfiúként az agresszív, testközeli csapásokkal operál majd, míg utóbbi a klasszikus lopakodó orgyilkos képességeit kamatoztatja (vagyis neki lesz rejtett pengéje).

A settenkedés és a szemtől szembeni harc tehát valamelyest új értelmet fog nyerni a következő epizódban, ráadásul történetvezetés szempontjából is jól átgondoltnak tűnik a koncepció. A Szengoku-korszakban játszódó események idején ugyanis megosztottság uralkodott a szigetországban, és sóguni címért is ádáz harcok folytak. Ez pedig kiváló alapanyagot szolgáltatott a fejlesztőknek, akik – mint minden résznél – ezúttal is alaposan körbejárták a történelmi korszakot, és annak helyszíneit. A bejárható Japánban (pontos térképméret még nincs) a kiszámíthatatlan időjárás, és a változó évszakok viszontagságainak is kileszünk téve, de mi is hatással leszünk a környezetünkre. Kiderült továbbá az is, hogy a megjelenő Assassin's Creed epizód már csak a jelen generációs konzolokra és PC-re fog csak megjelenni, amire azért valahol számítani lehetett. Az AC Shadows első trailere alább tekinthető meg:

Az Assassin's Creed Shadows PC-re, valamint PlayStation 5 és Xbox Series X konzolokra érkezik 2024. november 15-én.