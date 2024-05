Fotó: Papajcsik Péter / Index

Néhány napja ünnepelte születésnapját a többszörös Grammy- és Oscar-díjas amerikai zenész, Stevie Wonder. Radics Gigi a közösségi oldalán köszöntötte fel az énekes-zongoristát, amihez ráadásul egy közös fotót is posztolt. A Megasztár korábbi győztese ugyanis életének egy pontján az Egyesült Államokban szerette volna folytatni zenei karrierjét, feltehetően ekkor sikerült találkoznia a most 74 éves világsztárral.

Isten éltesse minden idők egyik legnagyobb zenészét!

– írta angolul posztjában az énekesnő.