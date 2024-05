Sokan úgy vélik, Cher egyszerűen elfelejtett öregedni, hiszen 77 évesen is kirobbanó formának örvend. Az énekesnő ráadásul nem is az a szégyenlős fajta: a különböző nyilvános eseményeken és a koncertjein bátran visel testhezálló ruhákat, s olyan extravagáns darabokat is, amelyek kicsit többet mutatnak meg belőle.

A Believe című dal előadója így tett a minap is, amikor a Bob Mackie: Naked Illusion című dokumentumfilm Los Angeles-i premierjére volt hivatalos. A filmbemutatóra ugyan hosszú bőrkabátban érkezett, alatta viselt kezeslábas ruhájával azonban minden tekintetet magára szegezett, az ugyanis rafinált kivágásai miatt azt a hatást keltette, mintha lángok nyaldosnák az énekesnő testét.

Cher, aki az ikonikus divattervezőről szóló filmben maga is szerepel, a Page Six szerint évtizedeket tagadhatna le az életkorából.